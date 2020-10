Riparte oggi dalle 13 Il Mattino Football Team, il programma dedicato ai tifosi del Napoli trasmesso sul Mattino.it e sulla pagina Facebook del Mattino. Anche questa edizione è affidata a Claudia Mercurio, che sarà affiancata ogni giovedì dagli speaker Marco Critelli e Francesco Mastandrea.

Ospite della prima puntata il direttore del Mattino Federico Monga, che analizzerà la sentenza del giudice sportivo che ha deciso la sconfitta del Napoli a tavolino, con un punto di penalizzazione, per non avere giocato contro la Juve. L’ex nazionale Roberto Rambaudi presenterà invece la sfida che attende gli azzurri sabato al San Paolo contro l’Atalanta, capolista col Milan a punteggio pieno dopo tre giornate. Collegamenti con Gennaro Arpaia dalla Galleria Umberto I per i commenti dei tifosi sul verdetto del giudice Mastrandrea.

