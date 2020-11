Torna Il Mattino Football Team, il programma condotto da Claudia Mercurio e dedicato ai tifosi del Napoli. Appuntamento che coincide anche stavolta con la partita di Europa League degli azzurri di Gattuso, impegnati contro il Rijeka, unica formazione del girone a zero punti dopo le sconfitte contro la Real Sociedad e l’Az Alkmaar.

L’ex campione del mondo Fulvio Collovati analizzerà la doppia trasferta del Napoli in Croazia oggi e a Bologna domenica, ultimo appuntamento di campionato prima della sosta delle nazionali, e valuterà il rendimento di Osimhen. L’attaccante nigeriano, acquistato in estate per 80 milioni e oggi assente perché squalificato, ha finora segnato un solo gol nelle sette partite disputate tra campionato ed Europa League. Collovati farà anche un esame della difesa azzurra, che ha incassato due reti domenica scorsa contro il Sassuolo, prima sconfitta sul campo subita dal Napoli in campionato.

