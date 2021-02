Tornano il sole e il sorriso su Napoli dopo la bella vittoria di sabato sera contro la Juventus, una gara tutta da analizzare nella puntata di oggi del Mattino Football Team, il programma condotto da Claudia Mercurio sui canali social de Il Mattino. Insieme con lei anche le gag comiche ed esilaranti, il mondo del web e quello dei tifosi da ascoltare insieme con Marco Critelli e Francesco Mastandrea, mattatori e voci dei napoletani di casa.

Ospite di questa nuova giornata calcistica sarà Gianni Parisi, noto attore napoletano e ovviamente tifoso di fede azzurra, esportatore del verbo napoletano in giro per l’Italia. In collegamento Skype anche Achille Lauro, nipote dello storico presidente che ha guidato il club azzurro dal 1936 al 1969, protagonista di numerosi ed avvincenti Napoli-Juventus del passato e del libro «La Juve nuoce gravemente alla salute», scritto dal nipote omonimo.

