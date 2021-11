Il Mattino Football Team live: è festa grande dopo il poker alla Lazio

Napoli-Lazio la giocheremo live anche con Il Mattino Football Team, il format di approfondimento del Mattino sul Napoli di Spalletti e sull’ultimo weekend di Serie A. Insieme con Claudia Mercurio, in studio ci saranno Francesco Mastandrea e Marco Critelli, al centro del dibattito il match di ieri sera contro i biancocelesti di Sarri e le prossime sfide ravvicinate degli azzurri. Ospite di questo appuntamento sarà Roberto Rambaudi, storico ex calciatore della Lazio e della Nazionale. L’appuntamento con i tifosi azzurri in diretta è per le ore 14 sul Mattino.it e sui canali social del Mattino.

