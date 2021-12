Il Mattino Football Team live dalle 14: c'è Stendardo con Claudia Mercurio

Torna l’appuntamento con Il Mattino Football Team sui canali del Mattino.it. In questo primo lunedì di dicembre ospite di Claudia Mercurio, padrona di casa, sarà Guglielmo Stendardo, ex difensore napoletano che ha indossato in carriera - tra le altre - le maglie di Napoli e Atalanta, due delle squadre al momento al vertice del campionato. Con Stendardo, oggi opinionista tv e allenatore della squadra degli universitari Luiss nei dilettanti laziali, ci saranno anche Francesco Mastandrea e Marco Critelli per commentare la sconfitta degli azzurri di Spalletti di sabato sera e tutto l’ultimo turno di campionato che ha visto Mertens e compagni scivolare al terzo posto in classifica.

