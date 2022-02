Il Mattino Football Team live con la testa al big match con l'Inter

La sosta di campionato è ormai alle spalle: torna oggi Il Mattino Football Team, il programma di approfondimento e analisi dell’ultimo weekend tra la vittoria a Venezia del Napoli e il risultato del derby milanese che hanno riaperto un campionato che sabato 12 vedrà gli azzurri affrontare la capolista Inter, a una lunghezza dopo la vittoria in Laguna. Insieme con Claudia Mercurio in studio ci sono Francesco Mastandrea e Marco Critelli, in collegamento un doppio ex di Napoli e Venezia come l’allenatore Walter Novellino, ricordato sempre con affetto dai tifosi azzurri.