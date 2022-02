Torna Il Mattino Football team, il format di approfondimento del Mattino per il weekend di calcio in Serie A. Sotto i riflettori il pareggio tra Napoli e Inter, la vittoria del Milan e la corsa per il titolo. Ospite del salottino di Claudia Mercurio + l’ex difensore azzurro Alessandro Renica con vista sulla sfida europea contro il Barcellona di giovedì. In studio anche i compagni di viaggio Francesco Mastandrea e Marco Critelli.