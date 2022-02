Il Mattino Football Team live aspettando il big match col Milan

Dopo la grande partita contro la Lazio dell'ex Sarri all’Olimpico il Napoli si prepara per la super sfida di domenica 6 marzo allo stadio Maradona contro il Milan, 90 minuti chiave per la lotta scudetto. Se ne parla oggi, dalle ore 14, al Mattino Football Team, il format di approfondimento del lunedì. Con Claudia Mercurio ospite in collegamento Roberto Rambaudi, ex esterno del Foggia di Zeman, della Lazio e della Nazionale. In studio presenti anche Francesco Mastandrea e Marco Critelli.