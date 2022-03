Il Mattino Football Team live dopo la delusione con il Milan

Un Napoli-Milan da giocare ancora insieme con Il Mattino. Torna oggi l’appuntamento classico con Il Mattino Football Team, il format di approfondimento e di analisi sul Napoli di Luciano Spalletti e dell’ultimo weekend di campionato. Ospite della padrona di casa Claudia Mercurio sarà Nando De Napoli, doppio ex tra il rossonero e l’azzurro, indimenticato compagno di squadra di Maradona negli anni dei due scudetti e della Coppa Uefa. In studio, come d’abitudine, anche Francesco Mastandrea e Marco Critelli.