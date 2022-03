Il Mattino Football Team live dopo la grande vittoria di Verona

È l’ex di Napoli e Verona Alessandro Renica, due volte campione d’Italia in maglia azzurra, l’ospite di questo appuntamento con Il Mattino Football Team, il format di approfondimento sull’ultima gara del Napoli di Spalletti e sul weekend di campionato. Con l’ex difensore azzurro analisi e commento per la sfida di ieri al Bentegodi tra Verona e Napoli, in studio ci sono la padrona di casa Claudia Mercurio (nella foto) insieme con Francesco Mastandrea e Marco Critelli pronti anche a celebrare i 130 anni del Mattino con il direttore Federico Monga.