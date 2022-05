Il Mattino Football Team live con la crociera dedicata ai tifosi azzurri

Il Mattino Football Team torna al lunedì. Il format di approfondimento sul weekend di Serie A ritorna alla sua collocazione originaria per far compagnia ai tifosi dopo l’ultimo turno di campionato per analizzare la vittoria extralarge del Napoli di Spalletti contro il Sassuolo e la corsa in vetta. In studio anche Francesco Mastandrea e Marco Critelli, che accoglieranno con Claudia Mercurio l’ospite di giornata Nicola Mora, ex terzino azzurro e oggi allenatore. In collegamento Gennaro Arpaia dalla nave Msc Crociere dedicata ai tifosi azzurri.