Il Mattino Football Team live dalle 13: Claudia Mercurio e Ciro Giustiniani in piazza del Plebiscito

«La capolista se ne va» cantano i tifosi del Napoli, con la squadra di Spalletti che corre in campionato e ora aspetta la Champions. E corrono anche Claudia Mercurio e Ciro Giustiniani, protagonisti oggi di un nuovo appuntamento con Il Mattino Football Team, il format di approfondimento del lunedì, scritto con Lello Marangio, che torna in piazza del Plebiscito.

Dalle 13 sul Mattino.it e sui canali social del Mattino, con i lettori da casa e i tifosi del Napoli in strada, per analizzare il bel successo di venerdì contro il Sassuolo ma soprattutto per tuffarsi nelle atmosfere Champions a poche ore dalla sfida di Francoforte contro l’Eintracht.