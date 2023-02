Il Mattino Football Team live dalle 13 dal al mercato di Antignano dopo la grande notte di Champions

Riparte la Champions e riparte anche il format di approfondimento “Il Mattino Football Team Speciale Champions” al mercoledì, scritto con Lello Marangio e con i padroni di casa Claudia Mercurio e Ciro Giustiniani: oggi saranno al Vomero, al mercato di Antignano, per ascoltare le opinioni dei tifosi dopo il primo match giocato dal Napoli di Spalletti, la trasferta di ieri in Germania contro l’Eintracht, per analizzare le possibilità di passaggio del turno e gestire il doppio impegno Champions-campionato.

Appuntamento con i tifosi alle 13 sul Mattino.it e sui canali social del Mattino.