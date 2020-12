Torna il Mattino Football Team, in anticipo di un giorno per l'ultima puntata dell'anno. Questa sera, infatti, il Napoli ospiterà il Torino allo stadio Maradona per l'ultima partita del 2020 prima di un paio di giorni di meritato riposo. Di questo e della storica sentenza del collegio di garanzia del Coni, che ieri ha ribaltato il verdetto del giudice sportivo sancendo che Juve-Napoli deve essere giocata sul campo, parleranno Claudia Mercurio e i suoi ospiti. Con Marco Critelli e Francesco Mastandrea.

Ultimo aggiornamento: 13:01

