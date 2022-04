Il Mattino Football Team live dalle 14 dopo la grande vittoria di Bergamo

L’esaltante vittoria di Bergamo contro l’Atalanta e la rincorsa verso il sogno scudetto degli azzurri. Aspettando questa sera la sfida tra Milan e Bologna allo stadio Meazza. Il Napoli di Luciano Spalletti al centro dei pensieri de Il Mattino Football Team, il format di approfondimento condotto da Claudia Mercurio. Insieme con lei anche la coppia formata da Francesco Mastandrea e Marco Critelli.

Per commentare tutta la giornata di campionato e la vittoria degli azzurri, in collegamento anche Roberto Rambaudi, ex Atalanta dal ’92 al ’94 e adesso commentatore televisivo. Appuntamento dalle 14 sul Mattino.it e sui canali social del Mattino.