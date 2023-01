Il Mattino Football Team live dal Vulcano Buono con Luca Sepe

Tutti al Vulcano Buono! Riparte da qui la corsa de Il Mattino Football Team, il format di approfondimento del Mattino, scritto con Lello Marangio e condotto da Claudia Mercurio. La padrona di casa sarà al centro commerciale di Nola insieme con Luca Sepe, su di giri per la strepitosa vittoria degli azzurri di Spalletti contro la Juventus di venerdì e per il primato in classifica.