Il Mattino Football Team live dalle 13: Claudia Mercurio e Ciro Giustiniani da via Duomo

Il Napoli vola in classifica. E volano anche la giornalista Claudia Mercurio e il cabarettista Ciro Giustiniani, padroni di casa e protagonisti oggi con Il Mattino Football Team.

Il format di approfondimento del lunedì - scritto con Lello Marangio - si trasferisce nella zona del Duomo, tra le vie del centro e sotto gli occhi del noto murale di San Gennaro.

Con i napoletani ancora in festa dopo il successo contro lo Spezia, saranno analizzati l’ultimo turno di campionato di serie A e la cavalcata degli azzurri, che torneranno in campo domenica affrontando in notturna la Cremonese allo stadio Maradona, in attesa della sfida Champions del 21 febbraio a Francoforte contro l’Eintracht.

