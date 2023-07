Il Napoli prende forma. Rudi Garcia sta per abbracciare il gruppo al completo al quarto giorno di lavoro di Dimaro, continua il lavoro degli azzurri in campo per la preparazione.

Questa mattina l’attenzione dei tifosi è tutta per Giovanni Di Lorenzo, il capitano rientrato in gruppo e già al campo questa mattina per la prima seduta di lavoro della sua estate.