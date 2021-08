Il Napoli è arrivato a Cracovia: azzurri tutti negativi al covid

Questa mattina la partenza da Napoli verso la Polonia, dove questo pomeriggio alle 18 gli azzurri di Spalletti affronteranno il Wisla Cracovia in amichevole. Un match senza intoppi: come comunicato dal club, infatti, sono tutti negativi i test anti-covid svolti ai calciatori ieri pomeriggio a Castel Volturno. Il Napoli si sposterà poi domani a Castel di Sangro per la seconda parte di ritiro con tutto il gruppo a disposizione.

🏥 Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra.



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/9lYh2bCEe2 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 4, 2021