Il Napoli arriva a Dimaro: applausi per Svaratskhelia e Spalletti

È proprio l’allenatore toscano il primo a sedere sul bus davanti allo Sporthotel Rosatti, la struttura che da undici anni ospita gli azzurri a Dimaro, poi tutti gli altri azzurri già presenti acclamati dai tifosi e curiosi presenti fin dal primo giorno. Demme il primo tra i calciatori, applausi per Kvaratskhelia.

Sono tanti i napoletani attesi in Trentino quest’anno, la prima vera estate insieme dopo la pandemia.

Dalla prossima settimana, saranno in Val di Sole anche i nazionali: da Osimhen a Anguissa, da Politano a Koulibaly: quest’ultimi accompagnati dai numerosi rumors di mercato dell’estate, con il futuro in bilico e un presente tutto da scrivere. Anche in ritiro.