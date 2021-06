Il Napoli bussa per Szalai: «Ma sono felice al Fenerbahce»

Napoli, Atalanta, Leicester, persino l'Atletico Madrid. Per Attila Szalai, visto all'opera nei giorni scorsi all'Europeo con la maglia dell'Ungheria, si sono mossi diversi club del continente. Tutti importanti. E anche la società di Aurelio De Laurentiis - come riportato da RadioSpor - avrebbe bussato alla porta del Fenerbahce per conoscere la situazione del difensore classe 1998.

«È un onore essere accostato a club così grandi, ma non mi interessa troppo. Sono molto felice al Fenerbahce» le parole dello stesso Szalai. «Ci sono spesso notizie di mercato, ma io sono al Fenerbahce, rimarrò qui, quindi non c'è bisogno di parlare del trasferimento, finché il Fenerbahce non dirà di aver ricevuto un'offerta come desidera» ha confermato l'ungherese.