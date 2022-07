Il Napoli bussa per Lo Celso: accelerata se va via zielinski

Il Napoli bussa alla porta della Premier League per Giovani Lo Celso, il talentuoso fantasista del Tottenham che potrebbe lasciare il club di Antonio Conte dopo l'ultima esperienza in prestito al Villarreal. Il calciatore argentino è nei radar del Napoli in caso di partenza di Zielinski: se Piotr dovesse andar via quest'estate, quello di Lo Celso è il primo nome sulla lista di Giuntoli, secondo il Mirror.

Il club azzurro avrebbe già chiamato gli Spurs per le informazioni di rito, solo una telefonata per il momento ma la voglia di approfondire il discorso nel caso in cui Zielinski dovesse farsi affascinare dalle sirene della Premier League. Su Lo Celso - 26enne ex Paris Saint Germain - ci era andata anche la Fiorentina di Italiano, che sta provando a convincerlo al trasferimento in Serie A.