© RIPRODUZIONE RISERVATA

26 anni fa la prima messa in onda di, la Serie tv cult americana che è diventata un punto di riferimento per tanti appassionati inprima e in Italia poi. A celebrare il "compleanno" speciale ci ha pensato anche l'account spagnolo delche ha rivisto la sigla della nota Serie Tv adattandola a Insigne, Mertens e tutti gli altri beniamini azzurri per un risultato ironico che ha subito fato il giro del web.