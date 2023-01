Il Napoli si ritrova a cena: serata “in famiglia” con De Laurentiis e Spalletti

Il Napoli si ritrova a cena lontano da occhi indiscreti. La squadra azzurra è stata invitata da Aurelio De Laurentiis a Maddaloni, per una serata 'in famiglia' lontano dal campo e con il gruppo al completo: tutti hanno risposto presente: il primo ad arrivare è stato Mathias Olivera, l'ultimo invece Victor Osimhen che - come fa anche spesso in campo - ha chiuso il conto dando il via alle danze.

Non manca Luciano Spalletti, arrivano in coppia i bomber Raspadori e Simeone, eroe dell'ultimo match al Maradona contro la Roma.

La squadra si è ritrovata a tavola prima di tornare in campo: domani si torna infatti al lavoro per preparare l'importante sfida in trasferta contro lo Spezia, secondo turno del girone di ritorno in campionato.