Il suo sarà uno dei nomi più interessanti del palcoscenico europeo per i prossimi anni, eppure Ferran Torres non sa ancora con quale maglia giocherà il prossimo anno. Ilcerca da mesi di portare a termine un rinnovo contrattuale che farebbe il bene della società (l’accordo scadrà nel 2021) ma i contatti con l’entourage del calciatore si sono interrotti un po’ di settimane fa, quindi tutto è ancora aperto.In questi piani delsembra essersi inserito anche il: come riporta Cadena Ser, il club azzurro ha chiesto informazioni per il giocatore spagnolo nelle ultime settimane per potersi preparare a una eventuale trattativa. Con la cessione di Callejon che pare annunciata,cerca un calciatore che possa occupare quella zona di campo il prossimo anno. L’offerta economica non sembrerebbe essere un problema per gli azzurri che potrebbero pareggiare o superare la proposta fatta dal Valencia al calciatore in questi mesi per la permanenza.