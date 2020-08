© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato a Castel di SangroCi saranno anche loro. Non si sa con quale spirito, ma ci saranno. Vendere è complicato quasi come comprare. Allan e l'Everton, Koulibaly e il Manchester City, Milik e la Juventus (o la Roma) sono matrimoni annunciati ma per la celebrazione c'è da avere pazienza. Tanta. Milik ha un accordo da tempo con il ds Paratici e l'offerta della Roma non si avvicina a quella della Juventus. Si è messo da tempo di traverso e De Laurentiis sta facendo di tutto per accontentare la sua richiesta di vestire bianconero. Ma l'intesa è lontana: la Juve non vuole pagare i 35 milioni che chiede il Napoli e al momento fa fatica a convincere Bernardeschi a dire di sì all'azzurro. Anche se Paratici ci sta provando ancora a far cambiare idea all'ex viola. Ieri ha parlato Raiola di Bernardeschi al Napoli? «È molto consapevole di quello che è stato e di quello che vuole fare. È un ragazzo che non si è seduto ancora, ha capito che la sua carriera qui inizia, non finisce. Poi vediamo. Lui è un giocatore che nella Juve può starci facile. Se ci sono condizioni migliori per lui valuteremo tutto. Non ho mai chiuso la porta a nessuno». De Laurentiis, a sorpresa, visti i dubbi dell'ex viola, ha rilanciato: vorrebbe come contropartita per Milik,. Una richiesta che ha spiazzato la Juventus anche perché Pirlo lo considera incedibile. A questo punto la strada che porta Milik alla Juve si fa in salita. Ma il tempo gioca a favore del polacco. E la Roma? Ecco, lì c'è Under che piace e che ha detto di sì. Ma il Napoli attende una risposta della Juventus.Allan via, questione di ore. E di bonus che l'Everton deve alzare. E poi? Ecco, èil centrocampista che mette d'accordo Giuntoli e Gattuso. Il ds azzurro è scatenato in queste ore: il diktat presidenziale è perentorio e prevede di portare in cassa almeno 140 milioni dalla vendita di Allan, Milik e Koulibaly. Ma parte di questo bottino verrebbe investito nel francese della Roma. Ci vogliono 20 milioni e il sì di Veretout è da tempo in cassaforte. Come quello del suo abile agente, Mario Giuffredi. Ci sono offerte per Demme, ma di poco conto: il Napoli non alza barricate per nessuno, è pronto ad ascoltare le proposte. Serve un cambio che non pesti i piedi a Rrhamani che è investimento da quasi 16 milioni di euro su cui il Napoli crede. Ed ecco allora che sfumato Gabriel (a meno che non ci sia una giravolta improvvisa), Gattuso consigliama età e ingaggio non convincono il Napoli.