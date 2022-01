Il Napoli chiede Olivera al Getafe: il terzino valutato 10 milioni di euro

Il Napoli torna alla carica per Mathias Olivera, il terzino uruguaiano del Getafe da tempo sulla lista della spesa di Cristiano Giuntoli. Il calciatore classe 1997 era stato accostato all'azzurro già la scorsa estate, senza che l'affare si concretizzasse: secondo quanto riportato da AS, il club azzurro avrebbe bussato alla porta degli spagnoli per provare a portare a Napoli già in questa finestra di gennaio il calciatore, ma in prestito.

Una operazione Tuanzebe-bis, in pratica, ma difficilmente realizzabile con questa formula. Oltre ad essere un titolare di Quique Sánchez Flores al Getafe, infatti, il club sarebbe disposto a lasciar andare l'uruguaiano solo in via definitiva e non in prestito. La valutazione di Olivera si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Una soluzione potrebbe essere il prestito al Napoli ma con obbligo di riscatto poi al termine della stagione.