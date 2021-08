Tsimikas, il Napoli alza il pressing ma il Liverpool dice no all'affare

Il casting per il terzino sinistro rischia di chiudersi prima ancora di cominciare. Kostas Tsimikas resta a Liverpool: questa l'idea del club inglese che nelle ultime settimane avrebbe dettono più di una volta ai club che, come il Napoli, hanno bussato alla porta Reds per arrivare al terzino greco, trasferitosi in Premier League nella scorsa stagione.

Una stagione non esaltante - tra covid e infortuni - ma che non basta a far cambiare idea al Liverpool: secondo quanto riportato da Sportime in Grecia, le offensive del Napoli per il terzino ellenico sono state un buco nell'acqua. Gli azzurri avrebbero chiesto al Liverpool un trasferimento in prestito, almeno nella prossima annata, con la possibilità di riscattare poi il calciatore.