Non solo Amir Rrahmani, anche Elseid Hysaj è finalmente guarito dal covid. La notizia era già nell'aria ma ora è stata ufficializzata dal club azzurro attraverso i propri canali social. Hysaj era rimasto in isolamento in Albania dopo la nazionale ma già si metterà a disposizione di Gattuso nelle prossime ore, esattamente come Rrahmani. Con le loro guarigioni, il gruppo squadra non ha alcun caso di positività al covid, al momento.

📌 | Hysaj e Rrahmani sono risultati negativi al Covid-19.

Vi aspettiamo di nuovo in gruppo 💪 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/l6DsKUvcZ4 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 2, 2020

