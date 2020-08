Ultimo aggiornamento: 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Parlate sempre del mercato, allora vi do una primizia: oggi abbiamo rinnovato Piotr Zielinski». Con questa battuta,ha voluto comunicare alla stampa e ai tifosi la permanenza e il rinnovo di un pezzo pregiato del club azzurro come. Manca ancora l'ufficialità, ma il polacco del centrocampo resterà azzurro fino al 2025 con un ingaggio migliorato rispetto a quello percepito fin qui.La riconferma di Zielinski parte da lontano: le trattative per il rinnovo infatti andavano avanti da quasi due anni e trovano oggi a Castel di Sangro la fine. Il polacco, qualche ora fa, aveva confermato anche il proseguimento del rapporto con BGM, l'agenzia che da anni cura i suoi interessi e che ha trattato con De Laurentiis la permanenza del calciatore.