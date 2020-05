LEGGI ANCHE

Come con la musica, anche col calcio. Così nasce l', il contest organizzato dai canali BBC per votare i migliori gol dell'ultimo anno dei calciatori del continente. A rappresentare l'il volto e i numeri di: in classifica ci è infatti finito l'eurogol del napoletano segnato con la maglia della Nazionale alla Bosnia qualche mese fa.Napoli presente anche dall'altra parte, perché in classifica c'è anche il super gol di Babayan dell'Armenia, segnato contro l'azzurronella gara contro l'Italia. Tra le opzioni dei tifosi anche le reti dicon il Galles, Modric con la Croazia econ il Portogallo.