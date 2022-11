Il Napoli per Ischia: «Vicini alle famiglie»

Anche il Napoli ha fatto sentire la sua voce per la tragedia che da ore ormai sta accompagnando Ischia e la sua popolazione. «Commozione e dolore per la tragedia di Ischia. Siamo vicini alla popolazione e alle famiglie delle vittime e dei dispersi» il teeet del club azzurro sull'isola napoletana messa in ginocchio dal maltempo degli ultimi giorni.

Siamo vicini alla popolazione e alle famiglie delle vittime e dei dispersi. 🙏🏻 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 26, 2022