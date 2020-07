LEGGI ANCHE

Il nome diè sempre vivo negli interessamenti del Napoli con Cristiano Giuntoli che già da tempo segue il centrale della Fiorentina in caso di addio in estate di Kalidou. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i primi contatti già avviati qualche mese fa sarebbero anche stati positivi per il Napoli che avrebbe incassato il sì del calciatore al trasferimento.Resterebbe però da convincere la Fiorentina di Commisso che in estate dovrà operare scelte importanti per il futuro. Il Napoli è alla finestra, l’alternativa a Pezzella resta Gabriel Magalhaes del Lille - società con cui già si tratta per Osimhen in questi giorni -, ma il difensore dei viola resta il preferito per l’esperienza già accumulata nel campionato italiano e perché non occuperebbe in rosa il posto da extracomunitario disponibile.