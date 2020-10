È stata una lunga estate di mercato quella da poco conclusa, caratterizzata sicuramente dalla lunga pandemia covid che ancora ci accompagna, ma non certo immune da colpi esosi per i club più importanti. Il primo resta quello di Kai Havertz, il giovanissimo ex talento del Bayer Leverkusen che ha cambiato squadra e campionato trasferendosi al Chelsea per 80 milioni di euro, di certo non briciole per un appena 21enne.

Alle spalle di Havertz un secondo posto italiano con il colpo Arthur alla Juventus: i bianconeri hanno pagato il brasiliano 72 milioni di euro (nell'affare che ha portato Pjanic al Camp Nou per circa 60 mln) mentre il terzo gradino del podio è del Napoli e di Victor Osimhen. Sono 70 i milioni pagati da Aurelio De Laurentiis per il nigeriano ex Lille, cifra record per il club azzurro. Al quarto posto della speciale classifica c'è invece Ruben dias, arrivato al Manchester city per 68 milioni nelle ultime ore di mercato.

