36 anni in un giorno, la prima volta di Diego Armando Maradona con addosso la maglia azzurra - che fu però bianca quella volta - delche l'aveva appena portato in Italia. Il club ricorda sui suoi canali social l'esordio dell'ex fenomeno argentino e, direttamente da La Plata, ringrazia.«Grazie per aver ricordato questa data in cui ebbe inizio la mia avventura col Napoli . Grazie anche alla Serie A per il suo post» la risposta di. «Contro quel, feci subito i conti con tutte le difficoltà che avremmo affrontato, dentro e fuori dal campo, ma soprattutto con l'amore smisurato di un intero popolo. Chi ama non dimentica!»