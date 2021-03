Il Napoli ricorda le vittime di covid: «Torneremo insieme per ricordarvi»

Un anno di pandemia, una giornata da celebrare ricordando quanti in questo anno sono scomparsi a causa del covid. Anche il Napoli ha voluto partecipare al 18 marzo - data scelta per la giornata nazionale in memoria delle vittime di covid - attraverso i canali social con un messaggio ai propri tifosi. «Non dimenticheremo mai chi ci ha lasciato. Torneremo insieme per ricordarvi».

