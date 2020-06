LEGGI ANCHE

«Oggi l'Italia riparte con lo sport più amato da tutti noi». Così Jorginho celebra il rientro in campo delle squadre italiane in Coppa Italia. Impegnata ieri sera era la Juventus del suo mentore Sarri, che contro il Milan si è guadagnata un posto in finale per il prossimo mercoledì, mentre questa sera andrà in campo il Napoli in cui ha giocato fino all’estate 2018.E proprio un gol in maglia azzurra l’italo-brasiliano ha voluto ripotare dai suoi canali social, un rigore in Coppa contro l’Udinese che servì al Napoli per avanzare il turno nell’esizione 2015 del torneo. «Ecco un ricordo del mio calcio di rigore in Coppa Italia, il gol dedicato a mio figlio» ha scritto accanto al video Jorginho, che il trofeo l’ha vinto nel 2014 con in panchina Rafa Benitez.