Quel che è rimasto del vecchio Napoli, nel primo pomeriggio incontrerà il nuovo Napoli nel centro tecnico di Castel Volturno. Si ricomincia. Dove eravamo rimasti? Già, lo storico scudetto sul petto. È un nuovo inizio, con un nuovo allenatore ma per il resto tutto è ancora molto simile a prima. E Rudi Garcia dovrà risolvere un primo nodo che salta all’occhio, immediatamente, ovvero chi sarà il preparatore atletico degli azzurri. Francesco Sinatti, l’uomo dello scudetto e del capolavoro Sarri, oppure Paolo Rongoni che è il suo tecnico di fiducia dal 2014 e che lo ha seguito al Marsiglia, al Lione e anche all’Al Nassr? La risposta pare scontata con Sinatti che è destinato a un ruolo di secondo piano (ha solo un altro anno di contratto con il club azzurro) nonostante il lavoro delle ultime stagioni.

Sia lo staff tecnico sopravvissuto all’addio di Spalletti che quello medico guidato da Raffaele Canonico hanno già compreso il nuovo corso: perché Rudi ha spiegato fin dal primo incontro, a tutte le persone che ha incrociato sul suo cammino, che vuole essere coinvolto in ogni cosa. Direttamente e senza filtri. Garcia ha trascorso una domenica di relax in città, con l’hotel Parker come suo quartier generale e con l’inseparabile Francesca sempre al suo fianco. Oggi non c’è spazio per distrazioni: De Laurentiis lo incontrerà in serata, per fare il punto sul mercato. Garcia andrà a Castel Volturno mentre il patron presenterà la nuova maglia con lo scudetto (personalmente creata dal patron in collaborazione con la figlia Valentina) a bordo della Msc World Europa, uno dei capolavori della flotta di Msc Crociere nel porto di Napoli. Msc è il nuovo sponsor del Napoli, dopo l’addio di Acqua Lete.

Garcia, il vice Claude Fichaux, il collaboratore Stephene Jobard e ovviamente Rongoni hanno già preso confidenza con il mondo Napoli incontrando lo staff della società (da Canonico a Santoro) il giorno dopo la presentazione a Capodimonte. Garcia è stato poco in giro anche per via del grande caldo non tradendo mai il tradizionale abbigliamento casual. Con la faccia che tanto somiglia a quella di Charles Bronson, ha una voglia matta di cominciare subito a lavorare. Non ha ancora contattato i calciatori campioni d’Italia, probabilmente inizierà a farlo oggi oppure aspetterà di incontrarli di persona. Una scelta, quella del francese, di non violare il riposo dei giorni di vacanza dei suoi calciatori. Anche se qualcuno avrebbe gradito conoscere già il tecnico, scambiare una chiacchiera, sia pure al cellulare. Ma Garcia sa che la stagione è stata infinita, stressante e da qui la sua decisione di non violare l’intimità dei momenti passati in famiglia dai giocatori al mare. Qualcosa, fa intendere, cambierà nei riti del Napoli dello scudetto. Ma qualcosa proverà a conservare: Spalletti rinunciava al ritiro pre-partita quando la squadra giocava in casa in notturna e Di Lorenzo proverà a convincere il tecnico a proseguire sulla stessa linea.

La prima mission è andare alla conquista di quello che è ancora il regno di Spalletti che, con grande scaltrezza, prova a tenere ancora la corona in testa e rinviare la successione al trono. Garcia deve conquistare un po’ tutti e lo farà a Dimaro-Folgarida regalando disponibilità e dispensando positività. Il tecnico si è fatto dare una planimetria del centro sportivo, con l’indicazione degli uffici e dei vari spazi: in questi giorni ha studiato campi, palestra, sala-fisioterapia, la stanza per i video e per le riunioni tecniche. Garcia è voluto andare senza indugi al nocciolo della questione: il lavoro. Nel ritiro in Trentino, che inizierà venerdì, ha già previsto la doppia seduta quasi ogni giorno. Vuole entrare subito con tutto stesso nel cuore dello spogliatoio azzurro. Nella giornata di oggi, la compagna, la giornalista Francesca Brienza, si dedicherà a cercare casa. L’idea è quella di spostarsi in provincia. Ma non è stata ancora trovata una soluzione anche perché tra le poche richieste dell’allenatore è che ci sia una piscina nella villa.