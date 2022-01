Il Napoli «ritrova» Younes: ufficiale l'addio all'Eintracht

A renderlo noto ci ha pensato direttamente l'Eintracht Francoforte sui suoi profili ufficiali: il contratto di prestito di Amin Younes si interrompe anzitempo, precedentemente in scadenza per giugno 2022 come era stato deciso anche col Napoli.

Il calciatore tedesco con origini libanesi, dunque, farà ritorno a Napoli anche se il suo futuro non è con gli azzurri. Il destino di Younes infatti sembra essere in Arabia Saudita, con Giuntoli che proverà a cederlo a titolo definitivo.