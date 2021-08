Il Napoli scrive all'ex azzurro Rog: «Forza Marko, ti aspettiamo»

Altra brutta tegola per Marko Rog, il centrocampista croato del Cagliari con un passato in azzurro che , dopo aver saltato quasi tutta la scorsa stagione a causa del ginocchio, si è rotto nuovamente il crociato destro nella prima amichevole estiva dei sardi contro l'Augsburg. Il Napoli ha voluto mandargli un messaggio social: «Forza Marko, ti aspettiamo in campo» si legge dal Twitter ufficiale azzurro.

