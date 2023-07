Inviato a Dimaro Folgarida

È caduto un muro e si sta aprendo un nuovo mondo. Un anno dopo, tutto è diverso. L'ambiente, ma anche le facce. Di quel team delle meraviglie, ora, non c'è quasi più nessuno. In un colpo è finita pure un'altra piccola era, quella di Sinatti, cinque stagioni e cinque qualificazioni in Champions (scudetto incluso), il preparatore atletico dell'età dell'oro, quella di Sarri e poi quella di Spalletti. Anche lui ha chiesto di andare via: dopo Spalletti (e il suo staff), il direttore sportivo Giuntoli e il direttore marketing Formisano. Una diaspora senza precedenti.

APPROFONDIMENTI Napoli, il metodo Garcia: illustrato il programma per Dimaro Il Napoli riparte sulla nave dello scudetto

Qui a Dimaro, cambiano tutti i volti. E impressiona che non ci sia il 38enne di Arezzo, sempre in sella alla sua bici. Ma, come era chiaro fin dalle prime ore, non poteva accettare il ruolo di vice di Paolo Rongoni. Lui, il ragazzo che ha fatto volare gli azzurri nell'anno del tricolore, che mette al petto (con il medico Canonico) il record dei pochi infortuni muscolari, quando ha capito che la gerarchia era esattamente quella definita dalla logica (se un allenatore nuovo porta un preparatore atletico nuovo, ovvio che sia lui il capo) ha chiamato l'ad Chiavelli e ha chiesto di non partire per il ritiro.

Con che faccia parlare con Kvara, Lobotka, Di Lorenzo e compagnia? Cosa rispondere ai giocatori per cui è stato un punto di riferimento per due anni, visto che metodi e modalità di allenamento saranno definiti da un altro preparatore? Ed è questo imbarazzo che lo ha spinto a girare pagina. De Laurentiis avrebbe potuto blindarlo, chiedere a Garcia di evitare di assumere un altro preparatore atletico. Non lo ha fatto, la prova che il tecnico francese ha carta bianca. In queste ore c'è il pressing della società che vorrebbe che Sinatti cambiasse idea. Poteva restare per godersi un altro anno di contratto. Ma ha detto di no. E così il toscano non ha preso l'aereo per Verona e non è partito per il Trentino.

Insomma, i sopravvissuti dello staff di Spalletti restano davvero pochi: Alejandro Rosalen, preparatore dei portieri, Simone Beccaccioli, match analyst anche quando Garcia era alla Roma, e Francesco Cacciapuoti, l'altro preparatore atletico. E basta. Si ricomincia, con lo scudetto in petto, il 3 sfoggiato a ogni occasione ma senza badare ai sentimenti e ai sentimentalismi. Via tutti, dopo Spalletti e i suoi pretoriani (il rapporto con De Laurentiis era logoro), Giuntoli (dopo 8 anni andava a caccia di nuove sfide) e Formisano (il direttore marketing nel club dal 2006). E ora pure Sinatti. Il Napoli li accompagna alla porta, come buoni amici al termine di una festa che, grazie a loro, è riuscita splendida. Emozionati e grati. Un addio di gruppo così fragoroso che quasi viene paura a immaginare il vuoto e il silenzio che seguiranno. Hanno, ognuno con ruoli diversi e pesi differenti, fatto storia, e così verranno ricordati. Ma fa un certo effetto vedere tutte queste partenze, tutte assieme. Qualcuna, senza dubbio, senza avviso. Ci saranno poi quelle dei calciatori (primo fra tutti Kim) ma lì il senso è un altro.

Sinatti ha voluto inviare un messaggio a capitan Di Lorenzo una volta presa la decisione giovedì. E Di Lorenzo ha provato persino a fargli cambiare idea. Perché quel gruppo che ha vinto lo scudetto è fatto di uomini di spessore. Ma Sinatti non ha fatto retromarcia. Non è il primo addio al Napoli: nel 201 Ancelotti non volle tenerlo nello staff tecnico e rimase sotto contratto con il club azzurro per un anno e mezzo. Senza fare nulla. Lui e Calzona (ora ct della Slovacchia). Con Sarri, con cui aveva iniziato il suo percorso delle meraviglie, si era distaccato proprio per la sua decisione di sposare il progetto Napoli. Nel 2020 la risoluzione del contratto e poi la breve esperienza in Turchia, al Karagumruk, voluto da Farioli. E proprio Farioli ieri lo ha chiamato, per portarlo al Nizza.