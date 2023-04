Il Napoli segue Vranckx, ma il Milan può riscattarlo

10 presenze in stagione con il Milan ma un buon impatto con il calcio italiano. Ecco perché Aster Vranckx potrebbe essere un profilo interessante anche per il Napoli di Luciano Spalletti per la prossima estate. Il calciatore nato in Belgio è di proprietà del Wolfsburg e a fine stagione tornerà in Germania in attesa di capire quale sarà il suo futuro.

Dopo l'ultima stagione in rossonero, per riscattarlo il Milan dovrà sborsare 12 milioni di euro. Il 20enne belga, però, non è così certo di essere riscattato. Ecco perché, secondo Sportmediaset, il Napoli lo starebbe osservado con interesse. In mezzo al campo potrebbe completare un reparto pronto all'opera di ringiovanimento e con tante pedine in bilico: da Zielinski a Ndombelé, fino a Demme.