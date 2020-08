LEGGI ANCHE

Ottima notizia dal ritiro di Castel di Sangro: il primo ciclo di tamponi delsvolto in ritiro ha fatto sorridere gli azzurri: «Tutti negativi i tamponi dopo i primi esami a Castel di Sangro» la nota ufficiale del club azzurro sui social.«Ringraziamo per questo continuo e preciso monitoraggio Anna Iervolino, direttore Generale del Policlinico Federico II, il prof Luigi Califano, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, e il dottore Ennio Di Maro per l’organizzazione e l'esecuzione di tamponi e test sierologici, i medici e gli infermieri della chirurgia maxillo-facciale, il prof Giuseppe Portella e il personale del laboratorio di virologia. Un grazie a Vincenzo Mirone, prof ordinario di Urologia alla Federico II», si legge dalla nota del club.