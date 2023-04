Il Napoli su Djuric: «Contatti in estate»

«Il Napoli aveva cercato Djuric? Sì, non è un segreto. Anche con la Lazio c'erano stati contatti». Vittorio Sabbatini, agente di Milan Djuric, svela un retroscena di mercato della scorsa estate, quando il club di De Laurentiis si era interessato al calciatore che bosniaco che domani sarà al Maradona con la maglia del Verona.

«Milan è un giocatore particolare, che può collocarsi in qualsiasi squadra che voglia giocare alzando un po' il pallone. Oggi la trasferta del Maradona ha un sapore diverso, ma sarà molto difficile. Sarebbe più che un sogno portare via già solo un punto da Napoli».

Anche la Salernitana poteva essere un'opzione: «Prima dell'apertura del mercato invernale, a novembre-dicembre ci fu qualche timido contatto col club. Poi di lì non abbiamo avuto più notizie» ha spiegato l'agente a Radio Punto Nuovo. «Milan di lì è stato sempre più utilizzato dal Verona e quindi è entrato nei meccanismi del club. Sarebbe stato bello, Salerno è stata una rampa di lancio e un'esperienza importante per lui. Evidentemente però non era il momento giusto».