Il Napoli torna subito al lavoro: a parte solo Ospina e Insigne

Subito al lavoro il Napoli di Luciano Spalletti, all'indomani della vittoria in Emilia Romagna che ha rilanciato le ambizioni azzurre in vetta alla classifica. Quelli che hanno giocato ieri al Dall'Ara contro il Bologna hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in campo con attivazione, partitine a tema e seduta tecnica.

Spalletti via via ritrova tutta la rosa a disposizione. In attesa che i calciatori impegnati in Coppa d'Africa facciano rientro a Napoli, l'infermeria continua a essere occupata. Come riportato dal club attraverso il proprio sito ufficiale, infatti, questa mattina al Konami Center lavoro personalizzato in palestra e terapie per il capitano Insigne e David Ospina: entrambi sono in dubbio per la sfida alla Salernitana di domenica.