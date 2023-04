Ilary Blasi a Napoli: visita a sorpresa al murales di Maradona ai Quartieri spagnoli

Domenica di Pasqua diversa per Ilary Blasi, la showgirl e conduttrice - ex moglie di Francesco Totti con cui è stata protagonista negli ultimi mesi di una lunga vicenda giudiziaria - che questa mattina è stata paparazzata a Napoli da diversi fan. In giro per la città, Ilary, il compagno Bastian e i figli hanno visitato il centro, San Gregorio Armeno, e hanno anche fatto visita anche al Murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli, fotografata dai fan sotto l'immagine del Pibe de Oro.