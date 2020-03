LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se il Napoli pensa aper la prossima estate non potrà non registrare una fila lunga per l'attaccante napoletano che tanto bene sta facendo alla. L'ultima pretendente, in ordine di tempo, è il Liverpool di, campione d'Europa in carica e con la Premier in tasca prima dello stop forzato dei campionati. Secondo quanto riportato da Liverpool Echo, i Reds stanno pensando proprio a Immobile per rinforzare la squadra in vista del prossimo anno.Una scelta non casuale, dettata da un lato dai numeri di Immobile - capocannoniere del campionato ancora in corso - e dall'altro dalla conoscenza tra l'allenatore dele il calciatore: i due, infatti, si sono già conosciuti nel 2014-15 a, nell'unico anno dell'attaccante napoletano in Bundesliga, una stagione di certo non fortunata ma che non ha fatto cambiare idea a. La Lazio, per ora, non ha nessuna intenzione di cedere alle richieste, e proverà a blindare l'attaccante fino al 2025.