Terribile infortunio quello subito da Santiago Arias nelle scorse ore, durante il match tra Colombia e Venezuela valido per le qualificazioni mondiali. La caviglia del terzino colombiano rimane piantata sul campo e subisce una rotazione innaturale tanto da mettere a rischio la carriera di Arias che negli ultimi anni piaceva anche al Napoli. Tra i messaggi ricevuti anche quello del napoletano David Ospina, colonna della nazionale colombiana che ha dovuto dire no all'ultima convocazione per l'isolamento obbligatorio nella bolla di Castel Volturno: «Forza Santi».

