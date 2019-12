LEGGI ANCHE

È durata pochissimi minuti la partita di Kalidou Koulibaly , uscito per infortunio appena dopo il gol del Parma per un problema muscolare. Domani il difensore azzurro si sottoporrà ad esami più approfonditi, ma per ora il sospetto è uno stiramento al bicipite femorale destro, come confermato daltramite i suoi account social ufficiali.Il difensore è stato sostituito ad inizio gara dae - se non dovesse riuscire a recuperare per la prossima gara contro il Sassuolo a Reggio Emilia - il prodotto del vivaio azzurro sarà riproposto anche contro i neroverdi. Gattuso , infatti, non potrà avere a disposizione nemmeno, serbo squalificato ancora per un turno.