Ultimo aggiornamento: 12:43

Brutte notizie per, terzino francese che ieri aveva lasciato anzitempo il match con la Spal a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Dopo i primi accertamenti, ecco il comunicato del club: «Kevin Malcuit, che è uscito per infortunio durante Spal-Napoli, si è sottoposto presso la Clinica Pineta Grande ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la».Il difensore azzurro verrà visitato domani dal Prof Mariani a Villa Stuart, a Roma, per capire se è quando intervenire chirurgicamente e, soprattutto, pianificare la tabella di recupero per il rientro.è il sesto difensore infortunato per il Napoli in questa sfortunata stagione.